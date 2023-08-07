Война Пятьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»

Ежедневный новостной подкаст «Медузы» снова доступен на платформе Apple Podcasts

В письме, которое пришло в редакцию, компания сообщает, что шоу появилось в приложении. При этом причины внезапного удаления подкаста и его возвращения Apple не объясняет.

«Что случилось» исчез из Apple Podcasts в ночь на 5 августа по московскому времени. Ранее в июле Роскомнадзор требовал от Apple заблокировать подкаст.

Подкаст издания «Холод», который также удалили из Apple Podcasts, теперь снова можно послушать в этом приложении.

Напоминаем, что все подкасты «Медузы», в том числе «Что случилось», можно всегда слушать на сайте «Медузы» и в приложении. Обязательно скачайте его: оно работает без VPN. Также все эпизоды мы выкладываем в нашем телеграм-канале. Они есть на других аудиоплатформах (Castbox, Spotify, Google Podcasts) и на ютьюбе.