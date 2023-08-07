Война Пятьсот тридцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 6 августа — здесь.
В Калужской области сбили беспилотник
В ночь на 7 августа системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
По словам чиновника, инцидент произошел в 2:30 в Ферзиковском районе на востоке области. Последствий для людей и инфраструктуры нет, утверждает губернатор.
Ежедневный новостной подкаст «Медузы» снова доступен на платформе Apple Podcasts
В письме, которое пришло в редакцию, компания сообщает, что шоу появилось в приложении. При этом причины внезапного удаления подкаста и его возвращения Apple не объясняет.
«Что случилось» исчез из Apple Podcasts в ночь на 5 августа по московскому времени. Ранее в июле Роскомнадзор требовал от Apple заблокировать подкаст.
Подкаст издания «Холод», который также удалили из Apple Podcasts, теперь снова можно послушать в этом приложении.
Напоминаем, что все подкасты «Медузы», в том числе «Что случилось», можно всегда слушать на сайте «Медузы» и в приложении. Обязательно скачайте его: оно работает без VPN. Также все эпизоды мы выкладываем в нашем телеграм-канале. Они есть на других аудиоплатформах (Castbox, Spotify, Google Podcasts) и на ютьюбе.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- В течение суток произошло 50 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Петропавловки (купянское направление), Дылеевки (бахмутское направление), Авдеевки (авдеевское направление), Марьинки и Красногоровки (марьинское направление), Старомайорского (шахтерсское направление) и Работино (запорожское направление).
- Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, две артиллерийских установки и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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Ночью войска РФ обстреляли Херсон. Один человек погиб, не менее семи пострадали
Российская армия несколько раз за ночь обстреляла центр Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
Так, около 00:50 российские военные обстреляли жилой дом, в результате чего у восьми местных жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали. Во время тушения пожара, возникшего после обстрела, пострадали двое спасателей.
При повторном обстреле артиллерийский снаряд попал еще в один дом. Погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию. Около 03:15 армия РФ снова обстреляла город, попав в один из домов. В результате 93-летняя женщина получила ранения.
МВД Украины уточняет, что при ночных обстрелах Херсона пожары возникли в частном и многоквартирном домах. Под завалами частного дома погибла женщина. Всего не менее семи человек получили ранения.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографию пожара в одном из пострадавших при обстреле домов.
После мятежа ЧВК Вагнера российские власти объявили, что Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемники уже начали прибывать в Могилевскую область, а Александр Лукашенко успел объявить, что вагнеровцы хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». Звучали и предположения, что из Беларуси наемники смогут атаковать Киев (помимо этого, Россия разместила в стране свое ядерное оружие). Реальны ли эти угрозы? И как Киев в целом выстраивал отношения (в том числе неформальные) с Лукашенко после начала войны с Россией? Разбиралась спецкор «Медузы» Елизавета Антонова.
Здравствуйте. Начинается 530-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.