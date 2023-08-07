В Калининградской области умерла 96-летняя Евгения Барышникова. Сына, который за ней ухаживал, полтора месяца назад осудили за «фейки» об армии

В Калининградской области умерла Евгения Барышникова — 96-летняя мать гражданского активиста Игоря Барышникова, которого приговорили к реальному сроку по делу о «фейках». Об этом сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер, представляющую интересы активиста.

Суд в Советске Калининградской области в июне приговорил 64-летнего Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии по делу о «фейках» об российской армии. Дело завели из-за постов активиста в фейсбуке, в том числе об обстреле роддома в Мариуполе и убийствах жителей Бучи.

Адвокаты Барышникова называли приговор активисту «умышленным убийством двух человек», поскольку он ухаживал за своей 96-летней матерью, которая в последние годы не вставала с постели, в одиночку. После оглашения приговора Игорю Барышникову суд постановил передать его мать органам опеки и попечительства.

Евгения Барышникова родилась в 1926 году в Полоцке. Она пережила Великую Отечественную войну в оккупации и была признана жертвой холокоста.

У самого Барышникова во время судебного процесса заподозрили онкологическое заболевание. В начале августа Барышникова перевели в медсанчасть ФСИН.

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