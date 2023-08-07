Российские военные ударили по девятиэтажному дому в центре Херсона. Погибла местная жительница
Источник: Андрей Ермак
Один человек погиб в результате российского удара по девятиэтажному дому в центре Херсона, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, за ночь город подвергся обстрелам трижды: в 00:50, 01:20 и 03:15.
После первого обстрела в девятиэтажном доме возник пожар. В ходе тушения возгорания пострадали двое спасателей, их госпитализировали с тепловыми ударами.
Во время второго обстрела из-за попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, также получил контузию 60-летний мужчина. В ходе третьего обстрела получила минно-взрывную травму и контузию 93-летняя женщина.