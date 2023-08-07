Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вычеркнул Россию из биографии на своем сайте

Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож назвал себя израильским предпринимателем в биографии на своем сайте. На это обратило внимание «Агентство».

«Аркадий Волож — родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель, ученый в области компьютерных технологий, инвестор и филантроп. С 2015 года Волож живет в Израиле, занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий», — указано в краткой справке о бизнесмене, опубликованной на английском языке и иврите. Причем в версии на иврите Казахстан не упоминается.

Россия, в которой Волож долгое время проживал и вел бизнес, упоминается в его биографии лишь в контексте компании CompTek, называемой одним из крупнейших дистрибьюторов телекоммуникационного и сетевого оборудования в России и СНГ.

«Яндекс» в биографии Воложа обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе».

Волонтер «ОВД-Инфо» Юлия Яковлева заметила изменения в английской версии биографии Воложа в «Википедии». В 2023 году пользователи добавили фразу, что он израильский предприниматель, родившийся в Казахстане. С тех пор этот фрагмент редактировали несколько раз, добавляя и удаляя информацию о том, что Волож является российским миллиардером. По словам Яковлевой, упоминания о России из биографии Воложа удаляет пользователь с IP-адресом из Тель-Авива, который не правит никакие другие статьи на ресурсе.

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня 2022 года. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы. О российском вторжении в Украину Волож публично не высказывался. Бизнесмен с 2015 года проживает в Израиле.

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