Проукраинские хакеры заявили, что взломали сайт МосгорБТИ. Это учреждение хранит данные о недвижимости в Москве

В ночь на 7 августа на главной странице сайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилось сообщение о том, что ресурс взломан, а его инфраструктура и базы данных уничтожены. Внимание на это обратило издание «Важные истории».

Хакеры заявляют, что получили доступ к данным о владельцах недвижимости в Москве и передали их украинским властям. «Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины», — говорится в сообщении.

В заявлении хакеров даны ссылки на их страницы в твиттере и телеграме. В них сказано, что это айтишники, работающие для мира в Украине. Этот аккаунт упоминался в связи с крупнейшей кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда видеосервис не работал двое суток, отмечают «Важные истории». Также группировка брала ответственность за взлом сайта системы фонда «Сколково» в мае 2023 года.

В самом МосгорБТИ пока никак не комментировали взлом.