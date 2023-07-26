Политолога Бориса Кагарлицкого обвинили в «призывах к терроризму». Меру пресечения ему изберут в Сыктывкаре

ФСБ предъявила политологу обвинение по о «публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета». Об этом сообщили дочь политолога Ксения Кагарлицкая и его адвокат Сергей Ерохов.

Борис Кагарлицкий, по словам его адвоката, вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отметил Ерохов в комментарии ТАСС.

Дело расследует управление ФСБ по Коми, поэтому после задержания Кагарлицкого отвезли в Сыктывкар, где суд изберет ему меру пресечения.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбудили уголовное дело, стало известно накануне, когда с обыском пришли к психологу и активисту Александру Арчагову. Арчагов вел стримы на ютьюб-канале журнала Кагарлицкого «Рабкор».

Министерство юстиции РФ в 2018 году объявил «иностранным агентом» организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую возглавляет Борис Кагарлицкий, а в мае 2022 года — самого Кагарлицкого.