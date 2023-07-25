ФСБ возбудила против политолога Бориса Кагарлицкого дело об «оправдании терроризма»

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье об «оправдании терроризма» в отношении политолога Бориса Кагарлицкого.

О том, что против Кагарлицкого возбудили дело, стало известно в ходе обыска, проведенного 25 июля у психолога и активиста Александра Арчагова. Первым об этом сообщил телеграм-канал Avtozak Live, сославшийся на друга Арчагова. Адвокат Арчагова Юлия Кузнецова подтвердила это ТАСС. По ее словам, расследование ведет ФСБ. Фабула дела неизвестна.

Как отмечает «Медиазона», Арчагов вел стримы на ютьюб-канале проекта Кагарлицкого «Рабкор».

Борис Кагарлицкий на момент публикации новости информацию об уголовном деле не комментировал. Дочь Кагарлицкого Ксения сообщила в твиттере, что ее отец находился в России «все это время» (вероятно, речь о времени после возбуждения дела). «Где он сейчас — неизвестно, телефон отключен», — сообщила дочь политолога днем 25 июля.

Борис Кагарлицкий — политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) и главный редактор онлайн-журнала «Рабкор». Он возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую в 2018 году объявили «иноагентом» (организация находится в процессе ликвидации). Минюст РФ в мае 2022 года объявил «иностранным агентом» самого Кагарлицкого.