Журналист The New York Times Роджер Коэн написал огромный репортаж о том, что происходит в России во время войны Он провел в стране месяц. Мы публикуем главное из этого текста (но лучше прочитать его целиком)

Дмитрий Гребенец — один из погибших на войне России с Украиной. Его портрет на улице в городе Енисейск Красноярского края. 3 августа 2023 года Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA

The New York Times опубликовала репортаж журналиста Роджера Коэна, который провел месяц в России, встречаясь со сторонниками и противниками войны. Корреспондент посетил Белгородскую область, Москву и Улан-Удэ. Он попытался разобраться, какие настроения распространены в России после 17 месяцев войны.

Журналист NYT пишет, что, проехав от Сибири до Белгорода, он увидел страну, «неуверенную в своем предназначении», разрывающуюся между «славными мифами», которые воспроизводит Владимир Путин, и «повседневной борьбой». «В пути я столкнулся со страхом и пылкой воинственностью, а также с упрямым терпением, необходимым для того, чтобы пережить долгую войну. <…> Я также слышал сомневающиеся голоса… наряду с несколькими высказываниями откровенного несогласия, особенно от молодых людей», — отмечает Коэн.

Коэн поговорил с 35-летней управляющей гостиницей в Улан-Удэ Юлией Роликовой. Она рассказала, что ее бывший муж хотел уйти на войну, но она его убедила этого не делать. «Он утверждал, что это был его долг. Я сказала: „Нет, у тебя есть восьмилетняя дочь, и гораздо более важная обязанность — быть для нее отцом“», — говорит Роликова и добавляет, что «там, в Украине, люди умирают ни за что». По ее мнению, деньги — главная причина, по которой люди идут воевать. «Контракты, предлагаемые добровольцам, сумасшедшие по нашим меркам», — сказала жительница Улан-Удэ. Партнер лучшей подруги Роликовой был убит в Украине в феврале, оставив ее с двумя маленькими детьми. Сводный брат женщины уехал в Грузию. Как пишет NYT, дедушка Роликовой был из Донецкой области.

В Улан-Удэ Роджер Коэн поговорил с 59-летним экономистом Александром Васильевым, который собирается вернуться на фронт, подписав контракт с Минобороны. В декабре прошлого года украинским снарядом убило его близкого друга недалеко от Соледара, а сам Васильев спустя несколько дней получил ранение. «Конечно, деньги — это хорошо, но это не главная причина для того, чтобы вернуться. Я сражаюсь из чувства долга перед Родиной. Наши деды прошли весь путь до Берлина в 1945 году, чтобы убедиться, что у нас по соседству нет вражеской страны. Мы не позволим Америке сделать это», — говорит Васильев. Более радикального мнения придерживается 44-летний Николай Вородников, который ремонтирует внедорожники и грузовики для отправки на фронт. Он участвовал в боях в Мариуполе и получил там тяжелое ранение. В разговоре с журналистом он повторяет слова Путина о том, что территория Украины всегда принадлежала России, а Россия и Украина — «одно целое». По его мнению, Путин был послан России богом.

В своем репортаже Коэн отмечает, что западные санкции, вероятно, оказали незначительное влияние на жизнь Москвы, если не считать ухода некоторых брендов. Он пишет, что метро в российской столице «безупречно чистое», рестораны переполнены, люди оплачивают покупки бесконтактными платежами с телефона, а интернет работает безупречно, как и по всей России. Война видна только на рекламных щитах, призывающих на службу в армию, отмечает журналист.

«У нас разные [с Западом] ценности. Для россиян свобода и экономические факторы второстепенны по сравнению с целостностью нашего государства и сохранением русского мира», — говорит журналисту зампред Госдумы Петр Толстой, сидя в кафе с видом на Патриаршие пруды. Коэн отмечает, что в Москве или в других российских городах редко где можно встретить изображение Путина, кроме как не в телевизоре. В отличие от Сталина, чьи портреты были повсюду, Путин «правит из тени», пишет журналист. Но, как считает Коэн, власть Путина дотягивается до всех, а страх заставляет людей понижать голос, прежде чем произнести слово «война».

Журналист The New York Times также рассказывает историю 39-летнего инженера-электрика из Улан-Удэ Евгения Власова, на которого составляли протокол о «дискредитации» российской армии из-за антивоенных постов во «ВКонтакте». Он, в частности, публиковал статистику «Медиазоны» и «Би-би-си» о том, что к концу сентября 2022 года на войне в Украине погибли 275 человек из Бурятии и регион находился на втором месте по потерям. Весной 2022 года он также выходил на митинг против войны в Украине.

«Я был зол. Я просто не понимал, зачем нам нужно было нападать на Украину. Для этого не было никакой причины», — говорит он. По его мнению, Путин думал, что после аннексии Крыма, которая прошла очень гладко, «ликвидировать» Украину будет легко.

«Мы — задушенное общество. Россия превратилась в башню молчания», — говорит Коэну главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он также отмечает, что сейчас для российского государства «смерть важнее жизни». По мнению Муратова, никто не знает, что на самом деле думает страна, известно только, что старшее поколение верит в Путина. Журналист пишет, что с начала войны из России уехало до миллиона человек — «самых лучших и ярких». Это те молодые россияне, которые, по словам Муратова, не хотели убивать или быть убитыми.

В Белгородской области Коэн поговорил с 19-летним Ильей Костюковым. В прошлом году, как пишет журналист, Костюкова исключили из института за антивоенную позицию. Теперь он помогает россиянам, которые не хотят попасть на фронт или хотят покинуть его. По мнению Коэна, в России скрывается «острый конфликт поколений». Неизвестно, когда он «прорвется», но кажется возможным, что однажды это произойдет, отмечает он.

По мнению Коэна, для Путина война приобрела «более масштабный характер, став кульминацией цивилизационной войны против Запада». США, Европа и НАТО последовательно называются источниками «откровенного сатанизма», цитирует журналист главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Журналист также отмечает, что антизападная риторика стала частью зарождающейся государственной идеологии, основанной на православии, отечестве, семье и . Эту идеологию и войну в Украине Путин будет использовать в преддверии президентских выборов в 2024 году.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», — журналисту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По пути с озера Байкал в Улан-Удэ Коэн побывал у нескольких кладбищ. По его словам, при каждом посещении кладбищ в 50 метрах от него останавливалась машина с сотрудниками ФСБ. Он называет это «вежливым напоминанием».

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