В турецком порту произошел взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Пострадали десять человек

Обновление. По последним данным властей Турции, из-за взрыва в порту пострадали десять человек.

В районе порта в турецком Дериндже в провинции Коджаэли днем 7 августа произошел сильный взрыв. Он также ощущался в соседнем городе Гёльджюк. В район происшествия направили многочисленные бригады спасателей.

По данным CNN Turk, взрыв произошел в силосной башне, из-за чего повреждения получили два . Репортер телеканала сообщил, что, по предположительной информации, это произошло во время загрузки судна с зерном. Турецкие власти считают, что во время загрузки произошел «взрыв зерновой пыли», пишет РИА Новости.

Момент взрыва в турецком Дериндже попал на камеры видеонаблюдения.