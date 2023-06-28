В Украине судят митрополита Ионафана, обвиняемого в поддержке российского вторжения. Он учился в семинарии, которую возглавлял будущий патриарх Кирилл

В октябре 2022 года СБУ пришла с обысками к священнику Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану. Его обвинили в поддержке российского вторжения в Украину. Глава СБУ утверждал, что митрополит общается с ФСБ России. Сам он обвинения отвергает. В начале июня в суде Винницкой области началось рассмотрение дела священника. «Медуза» пересказывает материал украинского издания «Бабель» — о жизни митрополита Ионафана (в том числе о знакомстве с патриархом Кириллом), а также о предъявленных ему обвинениях.

Митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) родился в 1949 году в деревне Шаталовка в Воронежской области (сейчас она относится к Белгородской области). В 1960-м он вместе с семьей переехал в Киев — туда отправили служить его отца, офицера советской армии. В 17 лет будущий митрополит втайне от родителей постригся в монахи и ушел служить в армию. Потом он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, где познакомился с будущим патриархом Московским Кириллом (Гундяевым), который в 1974 году стал ректором семинарии. В 1978 году Ионафан был рукоположен Кириллом в иеромонахи. Несколько лет он преподавал в семинарии церковное пение. Как отмечает «Бабель», Кирилл и Ионафан проработали вместе 16 лет. В 1987 году Ионафана вызывали в КГБ из-за того, что он раздавал семинаристам «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, после чего его лишили ленинградской прописки.

Ионафан вернулся в Киев, где уже в 1988 году указом патриаршего экзарха митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко) был назначен наместником Киево-Печерской лавры. По словам бывшего секретаря предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира (Сабодана) Александра Дыбенко, Филарет очень доверял Ионафану, но впоследствии узнал, что тот продолжал общаться с Кириллом. Ионафан также утверждал, что Филарет нарушил целибат и у него есть гражданская жена и дети. В 1991 году Синод УПЦ запретил Ионафана в служении на три года. Помимо клеветы на Филарета, его обвинили в краже церковной собственности и «бесовщине», так как он присутствовал на пресс-конференции Анатолия Кашпировского. Сам Ионафан утверждал, что ему запретили служить из-за того, что он выступает против отделения УПЦ от Московского патриархата. После того, как в 1992 году УПЦ возглавил митрополит Владимир, решение Синода было отменено.

В 1999 году Ионафана отправили служить в Херсон. «Он дружил с мэром Херсона . Они сошлись на пророссийских взглядах», — рассказал «Бабелю» религиовед Дмитрий Горевой, который сам жил в Херсоне в те годы. По его словам, Сальдо давал деньги на ремонт одной из церквей, а Ионафан читал лекции в вузах и общался с местной интеллигенцией. Горевой добавил, что вокруг Ионафана «всегда были люди с пророссийскими взглядами».

Как отмечает «Бабель», Ионафан был против предоставления Украинской православной церкви. Об этом он, в частности, говорил на встрече священников с предстоятелем УПЦ митрополитом Владимиром, которая состоялась зимой 2009 года незадолго до избрания Кирилла патриархом Московским и всея Руси. На встрече предлагалось обсудить автокефалию УПЦ Московского патриархата от РПЦ. По словам Драбинко, Кирилл использовал Ионафана, «чтобы поднять информационный шум в Украине — мол, общественность против автокефалии».

В 2014 году предстоятель УПЦ Онуфрий возвел Ионафана в сан митрополита. «Бабель» отмечает, что начало войны в Донбассе и оккупация Крыма не изменили взглядов Ионафана. В Тульчинской епархии, которой управлял Ионафан, не отпевали погибших украинских участников боев в Донбассе, поминали в молитвах патриарха Кирилла и называли раскольниками представителей Киевского патриархата. В 2018 году он приказал своим священникам «беречь канонические границы» Русской православной церкви, а также создал комитет в защиту канонического православия. Драбинко утверждает, что Ионафан не влиял на процессы в УПЦ Московского патриархата, но «навязывал пророссийские идеи пастве». Источник «Бабеля» в окружении Ионафана подтверждает это; он также выразил удивление по поводу того, что СБУ не заинтересовалась митрополитом раньше.

«После полномасштабного вторжения Ионафан говорил мне, что пришли „освободители“. Об этом знали в , но там эта позиция устраивала. Ионафан говорил так не потому, что верил в свою безнаказанность, он искренне надеялся на такое развитие событий», — сказал собеседник «Бабеля». Источник в окружении митрополита называет Ионафана «незаурядной личностью». По его словам, митрополит поддерживает прогрессивные идеи, он боролся с безосновательными фобиями верующих, а во время пандемии коронавируса призывал соблюдать санитарные нормы. Ионафан сочиняет музыку, которую исполняют не только в церквях, но и светские хоры.

«В мечтах он великий актер, политик, дипломат. Он считает себя последним из рода Рюриковичей, так как в 1990-е годы выяснил, что фамилия Елецких относится к княжеском роду. Так Ионафан пришел к выводу, что он аристократического или даже монаршего рода», — рассказал собеседник «Бабеля». При этом Драбинко считает, что Ионафан склонен к нарциссизму, что его «губит».

В октябре 2022 года СБУ пришла с обысками к митрополиту Ионафану. Его обвиняют по статьям о попытке насильственной смены или захвата власти, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании религиозной розни, а также оправдании вооруженной агрессии России. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Прокурор Винницкой областной прокуратуры Виктор Мазуренко сказал «Бабелю», что дело против настолько высокопоставленного представителя церкви возбуждено впервые.

Издание напоминает, что об Ионафане упоминал и глава СБУ Василий Малюк. Он не называл его имени, но говорил, что силовики провели обыск «у одногруппника Кирилла Гундяева», а также отмечал, что священник якобы переписывался с сотрудниками ФСБ. В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата. По информации «Бабеля», среди них был Ионафан. У него, как утверждается, есть российский паспорт. По словам главы управления по делам национальностей и религий Винницкой администрации Игоря Салецкого, Ионафан получил российское гражданство до 2014 года.

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В качестве доказательства вины митрополита прокуратура приводит статью в интернете, которую, по версии следствия, написал Ионафан (СБУ сообщала, что статья была размещена на одном из сайтов РПЦ и в ней говорилось о поддержке действий российской армии), а также листовки, которые нашли у него дома (в СБУ говорили, что в них содержались призывы к захвату власти и изменению границ Украины). «Бабель» перечисляет заголовки нескольких листовок: «Донбасс — Россия», «История Крыма», «Власти России призыв для вас». По словам прокурора, в них есть такие фразы, как «бандеровская власть» и «коричневая чума».

Статья, о которой идет речь, удалена с сайта Тульчинской епархии. По словам Мазуренко, она называлась «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире». Согласно выводами лингвистической экспертизы, Ионафан отрицает самостоятельность ПЦУ, называет священников церкви «самосвятами-раскольниками», а Украину — «Малороссией».

«Я не имею отношения к тому, в чем меня обвиняют. Моя бабушка — украинка, родители похоронены в Киеве. Я писал стихи об Украине, у меня есть грамоты за вклад в развитие и сохранение украинской церковной музыки», — говорил митрополит 16 июня на заседании в Винницком суде. Он пришел на заседание с помощником, так как самому ему ходить трудно. «Бабель» пишет, что у Ионафана диагностировали онкологическое заболевание.

Митрополит заявил, что не имеет отношения к листовкам, которые у него нашли. По мнению защиты священника, обвинение выглядит неубедительно. Адвокаты отмечают, что установить, кто написал статью, невозможно, потому что в ней не указан автор, а используемые там термины применяются во время полемики по поводу раскола в православной церкви в Украине, а не являются разжиганием розни.

После заседания митрополит Ионафан в разговоре с журналисткой «Бабеля» упомянул своего деда, воевавшего во Второй мировой войне и спасавшего детей от голода. По мнению священника, прокуратура выполняет против него заказ, но чей именно, он говорить не стал. На вопрос о связях с патриархом Кириллом и российском гражданства он не ответил. Священник добавил, что использовал слово «Малороссия», потому что говорил о событиях XVII века, «а они [следователи] перенесли на сегодня».

Митрополит разговаривал с журналисткой в кафе. К их столику подошел адвокат священника Игорь Чудовский. Он сказал, что «Бабель» называет священников УПЦ «московскими попами» и добавляет в название церкви «Московский патриархат». «Московские попы? Я вам открыл душу, а вы воспользовались моим доверием», — заявил журналистке митрополит. После этого он взял ее заметки, которые она делала во время заседания суда, передал адвокатам и попросил порвать.

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