FT: европейские компании потеряли больше 100 миллиардов евро с начала полномасштабной войны в Украине

Прямые потери европейских компаний, связанные с их деятельностью в РФ, составили не меньше 100 миллиардов евро с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на финансовые отчеты 600 крупнейших компаний.

По данным издания, 176 европейских компаний столкнулись с обесцениванием своих активов, «расходами, связанными с обменным курсом», а также расходами, касающимися продажи, закрытия или сокращения бизнеса.

Наибольшие потери, пишет FT, понесли энергетические предприятия. В частности, BP, Shell и TotalEnergies понесли совокупные убытки на 40,6 миллиарда евро. Однако им удалось покрыть их за счет прибыли от более высоких цен на нефть и газ.

Также крупные убытки понесли финансовые компании, в том числе банки, страховые и инвестиционные компании — они потеряли около 17 с половиной миллиардов евро. Производители автомобилей понесли убытки на сумму в 13,6 миллиарда евро.

По данным газеты, больше всего из европейских фирм пострадали британские компании, потерявшие свыше 30 миллиардов евро. На втором и третьем местах немецкие и французские фирмы, в сумме потерявшие больше 40 миллиардов. Также большие убытки понесли компании из Италии, Ирландии и Дании.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие иностранные компании заявили, что приостановят работу на российском рынке или уйдут из страны.

По подсчетам Киевской школы экономики, больше 260 западных компаний полностью покинули РФ, еще более 700 приостановили операции, а около 1400 продолжают работу в прежнем режиме.

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