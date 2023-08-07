Суд заочно приговорил Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии
Источник: Медиазона
Судья Басманного районного суда Москвы Наталия Дударь вынесла заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому по делу о «фейках» о российской армии и назначила ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Медиазона».
Глуховского признали виновным по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 207.3 УК — распространение «фейков» об армии по мотивам политической ненависти и с «искусственным созданием доказательств».
Государственный обвинитель просил приговорить Глуховского к девяти годам колонии.
Дмитрий Глуховский больше года не живет в России.
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