Война Пятьсот двадцать девятый день

Первый замглавы областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин, комментируя вечерние и ночные удары по региону, заявил, что российским войскам «не дает покоя» военный аэродром Староконстантинов (расположен в пяти километрах от одноименного города).

По словам Тюрина, с вечера 5 августа, когда по заявлению украинских властей, ВС РФ ударили по Хмельницкой области ракетами «Кинжал» и «Калибр», регион атаковали еще трижды.

Он добавил, что в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах произошла серия взрывов, большинство ракет сбили силы ПВО. В Староконстантиновской общине взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в жилых домах, выбиты окна в нескольких зданиях, в том числе на автовокзале. Также в районе Староконстантинова произошел крупный пожар на территории элеватора и его склада. Пострадал один человек.

В Хмельницкой общине работали силы ПВО, данные о последствиях удара уточняются.