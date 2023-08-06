Война Пятьсот двадцать девятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 5 августа — здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли массированный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 30 ракет и 27 дронов.
- В Донецке в результате обстрела загорелось здание университета экономики и торговли.
- МИД Франции отказался выдать проездные документы российскому офицеру, дезертировавшему, чтобы получить убежище.
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МИД Франции отказался выдать проездные документы 23-летнему российскому офицеру танковых войск Фархаду Зиганшину, дезертировавшему, чтобы получить убежище
Зиганшин с 2021 года проходил службу в Казанском высшем танковом командном училище. Летом 2022 года он написал рапорт об увольнении, когда узнал, что его с сослуживцами собираются отправить в Херсон. Комиссия училища одобрила его увольнение, но в сентябре, когда в России была объявлена «частичная мобилизация», Зиганшина вновь вызвали на службу для отправки на войну. После этого он уехал без загранпаспорта в Казахстан и попросил убежища во Франции. В России его объявили в розыск.
Во время массированного удара по Украине вечером 5 августа Воздушные силы Украины заявили, что некоторые российские ракеты прилетели из Беларуси.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что российские войска запустили ракеты «Кинжал» из района Тамбова, но в Украину они, вероятно, залетали через территорию Беларуси.
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Мирная жительница Донецка погибла во время обстрела Куйбышевского района вечером 5 августа, сообщил глава аннексированного города Алексей Кулемзин.
Погибла женщина 1937 года рождения. По словам Кулемзина, она попала под обстрел во дворе собственного дома на улице Гаджибекова.
Первый замглавы областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин, комментируя вечерние и ночные удары по региону, заявил, что российским войскам «не дает покоя» военный аэродром Староконстантинов (расположен в пяти километрах от одноименного города).
По словам Тюрина, с вечера 5 августа, когда по заявлению украинских властей, ВС РФ ударили по Хмельницкой области ракетами «Кинжал» и «Калибр», регион атаковали еще трижды.
Он добавил, что в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах произошла серия взрывов, большинство ракет сбили силы ПВО. В Староконстантиновской общине взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в жилых домах, выбиты окна в нескольких зданиях, в том числе на автовокзале. Также в районе Староконстантинова произошел крупный пожар на территории элеватора и его склада. Пострадал один человек.
В Хмельницкой общине работали силы ПВО, данные о последствиях удара уточняются.
Украинские военные летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в поздравлении с Днем Воздушных сил ВСУ.
«Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый — это героизм. Каждый — это результат для Украины. Каждый — это приближение нашей победы», — заявил Зеленский.
Два человека погибли и четыре получили ранения из-за авиаудара по центру переливания крови в Купянском районе Харьковской области вечером 5 августа, сообщил глава региона Олег Синегубов.
По его словам, около 20:20 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка, произошел масштабный пожар.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 5 августа российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянском районе. Он говорил, что есть погибшие и раненые, но точные данные не сообщались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала установку герба Украины на скульптуре «Родина-мать» в Киеве.
В Харькове под обстрел попал Холодногорский район на западе города, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, экстренные службы выехали, чтобы обследовать последствия обстрела. О пострадавших не сообщалось, отметил Синегубов.
По предварительной информации, по Харькову ударили из ЗРК С-300. Украинские власти обвиняют в обстреле войска РФ.
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Два мирных жителя погибли в результате обстрела поселка Горностаевка в Каховском районе Херсонской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российские экстренные службы, работающие в аннексированной части региона.
Они утверждают, что за сутки по поселку на левом берегу Днепра выпустили 14 снарядов.
Донецк, 5 августа
В одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли 5 августа в результате обстрела произошел пожар, сообщил глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин. Он заявил, что украинская армия якобы применила кассетные боеприпасы (подтверждений этому нет).
По данным МЧС, площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании обрушилась кровля и полностью сгорело потолочное перекрытие. К утру пожарные локализовали возгорание. По утверждению спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.
Российские войска нанесли массированный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 30 ракет и 27 дронов
В ночь на 6 августа российские военные нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами «Shahed-136/131». В течение ночи воздушная тревога распространялась по всей территории Украины.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в первой волне вечерней атаки участвовали 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал».
В следующей волне войска РФ атаковали 27 ударными дронами с юго-восточного направления, а также шестью крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря и 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.
В общей сложности противник применил 70 средств воздушного нападения, заявляют в ВСУ.
Украинская ПВО уничтожила:
- 17 крылатых ракет «Калибр»,
- 13 крылатых ракет Х-101/Х-555
- 27 ударных БпЛА «Шахед-136/131».
Информацию о том, куда попали 13 несбитых ракет, ВСУ не разглашают.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что российская армия нанесла ракетами «Кинжал» и «Калибр» удары по Хмельницкой области, а также по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях. Также, по словам Зеленского, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 6 августа вооруженные силы РФ нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине.
- За минувшие сутки российские войска нанесли 20 ракетных ударов. 12 ракет «Калибр» сбиты. Кроме того, ВС РФ нанесли 62 авиационных удара и совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах Ольшаны и Синьковки Харьковской области (купянское направление), в районе Белогоровки Луганской области (лиманское). В Донецкой области отражены атаки в районе Курдюмовки (бахмутское направление), Авдеевки и Марьинки
- На шахтерском направлении ВС РФ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 529-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.
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