Российский миллиардер Алишер Усманов дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera, в котором высказался о войне в Украине и наложенных на него западных санкциях.

Бизнесмен пожаловался, что санкции нанесли огромный репутационный ущерб не только ему, но и членам его семьи, сотрудникам его компаний и «десяткам тысяч людей», получавших помощь через его благотворительные и девелоперские проекты. «Когда на людей начинают навешивать ярлыки из-за денег или паспорта в кармане, мы знаем из истории, какие катастрофы случаются. Если применяется коллективная ответственность, справедливость мертва», — сказал Усманов.

«Меня задело, что Италия применила против меня санкции, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика», — добавил предприниматель.

На вопрос, является ли он другом Путина и выполнял ли «особые задания» Кремля в качестве «доверенного олигарха», Усманов сказал, что это искаженное представление о российской действительности. «Что касается Путина, да, он несколько раз награждал меня за успехи, но он делал это в те годы, когда иностранцы также боролись за такое же признание. Что это? Добиться успеха вдруг стало преступлением?» — спросил в ответ бизнесмен.

На вопрос, правильно ли было России вторгаться в Украину, он ответил так:

Я держусь подальше от политики, предпочитаю сферы, в которых могу объединять людей, а не разъединять их: спорт, бизнес, благотворительность. Я чувствую близость ко всем жертвам военных действий на Украине, надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль. Нам нужно восстановить то взаимное доверие, которое было так быстро утрачено. Всем без исключения: европейцам в том числе.

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 14,4 миллиарда долларов.

После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, а также США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран.

В январе 2023 года бизнесмен попросил исключить его из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».