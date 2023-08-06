Чонгарский и Генический мосты между Крымом и Херсонской областью подверглись обстрелу

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который связывает аннексированные Крым и Херсонскую область, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его данным, зафиксировано одно попадание и повреждение дорожного полотна, часть ракет были сбиты силами ПВО. О пострадавших не сообщается.

Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар был нанесен ракетами Storm Shadow. По сведениям чиновника, помимо моста, повреждена поселковая школа.

Также Сальдо сообщил об обстреле Генического моста через пролив Тонкий, который соединяет город Геническ с Арабатской стрелкой. Он утверждает, что в общей сложности ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системами ПВО.

В результате рядом с мостом был перебит газопровод, снабжающий город Геническ. Пострадал один мирный житель, проезжавший по мосту в момент взрыва.

Работа пропускного пункта Чонгар — одного из трех на границе Крыма и Херсонской области — временно приостановлена, сообщает министерство транспорта аннексированного Крыма. Пропускные пункты Армянск и Перекоп работают в штатном режиме.

В предыдущий раз Чонгарский мост, использующийся для доставки боеприпасов и топлива из аннексированного Крыма российской группировке на юго-востоке Украины, подвергся обстрелу 22 июня.

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