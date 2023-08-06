Участники мирных переговоров по Украине отказались от совместного заявления

Участники встречи в Джидде, где 5-6 августа проходят переговоры о мирном урегулировании войны в Украине, не планируют делать совместного заявления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейского Союза.

При этом собеседник агентства охарактеризовал переговоры как положительные, добавив, что среди участников достигнуто согласие о том, что в основе любого мирного урегулирования должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.

В офисе президента Украины заявили, что в Джидде в международных консультациях, касающихся ключевых принципов мира для Украины, приняли участие советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств более . Россию на эти переговоры не приглашали.

«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он назвал встречу в Джидде «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной», и отметил, что стороны «согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что на нынешних переговорах, в отличие от июльских консультаций в Копенгагене, Украина не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него.

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