В Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, на которые пригласили десятки стран. Но не Россию

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на 32-й саммит Лиги арабских государств в Джидде, 19 мая 2023 года Saudi Press Agency / EPA / Scanpix / LETA

В Саудовской Аравии в начале августа пройдут переговоры о мирном урегулировании российско-украинской войны, в которых будут участвовать представители Украины, США, Евросоюза и ключевых развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия. Первой об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на дипломатов, участвующих в обсуждении встречи. Как ожидается, мероприятие пройдет 5-6 августа в Джидде. На него приглашены высокопоставленные чиновники уровня советников по национальной безопасности из более чем 30 стран, пишет The Financial Times, тоже со ссылкой на источники. Россию на саммит не приглашали.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Украина готовит в Саудовской Аравии встречу «по реализации президента Украины Владимира Зеленского», в которой будут участвовать советники глав разных стран. Ермак не назвал время и точное место переговоров.

По данным СМИ, на встречу, в частности, пригласили представителей Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии, Аргентины, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Приглашения получили страны, поддерживающие Украину, например, Япония и Южная Корея, более десятка европейских стран, а также непосредственно Евросоюз. Сколько стран примут участие в саммите, пока неясно. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС. Ожидается, что в саммите будет участвовать советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Западные дипломаты считают, что саммит решили провести в Саудовской Аравии в надежде привлечь на встречу Китай, который поддерживает тесные связи с Россией, пишет WSJ. Источники издания говорят, что участие Пекина не ожидается, но не исключается.

Переговоры в Джидде станут продолжением похожей встречи, прошедшей в июне в Копенгагене. В ней участвовали Украина, крупные страны Европы, а также Бразилия, Индия, Турция и ЮАР. Джейк Салливан участвовал в ней по видеосвязи.

Представители Украины и стран Запада рассчитывают, что переговоры позволят провести до конца 2023 года мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы урегулирования войны. Европейские чиновники надеются, что такой саммит можно провести к осени, но, по мнению The Wall Street Journal, эти сроки выглядят амбициозными. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что «глобальный саммит на уровне лидеров государств» может состояться до конца года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о встрече в Джидде, заявил, что Россия будет внимательно следить за встречей. По его словам, российские власти приветствует «любые попытки способствовать мирному урегулированию» конфликта, но в Украине «не хотят мира». «Возможно ли сейчас выйти на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначный: нет, не возможно. Никаких предпосылок для этого нет… Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов.

Тем временем в России

Кремль провел саммит «Россия — Африка». Когда-то в этом был смысл. Сейчас стране, ослабленной войной, явно не до глобальных амбиций Так зачем (и кому) это нужно? Отвечает Вадим Зайцев (Carnegie Politika)

Тем временем в России

Кремль провел саммит «Россия — Африка». Когда-то в этом был смысл. Сейчас стране, ослабленной войной, явно не до глобальных амбиций Так зачем (и кому) это нужно? Отвечает Вадим Зайцев (Carnegie Politika)