В ночь на 6 августа в центре Донецка в результате обстрела ВСУ загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, заявил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин.

Мэр города Алексей Кулемзин утверждает, что украинская армия якобы применила кассетные боеприпасы (подтверждений этому нет).

По данным МЧС, площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании обрушилась кровля и полностью сгорело потолочное перекрытие.

К утру пожарные локализовали возгорание. По утверждению спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на воскресенье обстрелам также подверглись Ворошиловский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, заявил Кулемзин. По его данным, в Куйбышевском районе погибла женщина 1937 года рождения.

Главные новости дня

Война Пятьсот двадцать девятый день

Главные новости дня

Война Пятьсот двадцать девятый день