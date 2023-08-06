Суд в Белгородской области приговорил уроженца Украины к 12,5 года колонии по делу о госизмене

Белгородский областной суд 3 августа приговорил к 12 годам и шести месяцев лишения свободы 45-летнего местного жителя Виталия Кривошлыка, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК). Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда. Внимание на приговор обратила газета «Коммерсант».

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд установил, что уроженец Украины Виталий Кривошлык по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военых по территории Белгородской области, после чего сообщал об этом Службе безопасности Украины.

Подсудимый раскаялся и признал вину. При назначении минимального наказания суд учел наличие у него малолетнего ребенка.

Виталия Кривошлыка задержали в мае 2022 года. Он находился под арестом по решению Лефортовского суда Москвы.

Телеграм-канал «Острожно, новости» писал, что раньше Кривошлык жил в украинском селе Гоптовка Харьковской области, занимался бизнесом и был депутатом совета украинского села Токаревка.

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