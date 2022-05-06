Суд в Москве арестовал россиянина Виталия Кривошлыка по делу о госизмене. По неофициальным данным, он был депутатом в украинском селе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виталия Кривошлыка, подозреваемого в госизмене. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

По статье о госизмене арестованному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются, отмечает ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», Кривошлыку вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Как сообщает телеграм-канал «Острожно, новости», Виталию Кривошлыку 43 года, раньше он жил в украинском селе Гоптовка Харьковской области, которое сейчас контролируется российскими войсками. По данным телеграм-канала, Кривошлык занимался бизнесом и был депутатом совета украинского села Токаревка.

главные события дня

Война Семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

главные события дня

Война Семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь