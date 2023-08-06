Россия нанесла массированный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 30 ракет и 27 дронов

В ночь на 6 августа российские военные нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами «Шахед-136/131».

В течение ночи воздушная тревога распространялась по всей территории Украины.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в первой волне вечерней атаки были выпущены 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал».

В следующей волне войска РФ атаковали 27 ударными дронами с юго-восточного направления, а также шестью крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря и 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

В общей сложности противник применил 70 средств воздушного нападения, заявляют в ВСУ.

Украинская ПВО уничтожила 17 крылатых ракет «Калибр», 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА «Шахед-136/131».

Информацию о том, куда попали 13 несбитых ракет, ВСУ не разглашают.

Ранее в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла ракетами «Кинжал» и «Калибр» удары по Хмельницкой области, а также по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях.

Также, по словам Зеленского, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.