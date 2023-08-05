Российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Зеленский сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет

Вечером 5 августа российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщали, что армия РФ запустила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» из района Тамбова.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что российские войска обстреляли Запорожье. По его словам, ракета упала в окрестностях города, в результате начался пожар. О пострадавших и разрушениях он не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российские войска обстреляли территорию Украины ракетами «Кинжал» и «Калибр». По его словам, российская армия наносила удары по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье и по Хмельницкой области.

«Часть ракет сбита, и я благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

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