Война Пятьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16, сообщают источники Politico.

По данным издания, речь идет о восьми украинских военных летчиках, которые свободно говорят на английском языке. Они готовы начать обучение, как только европейские страны разработают официальный план подготовки и утвердят его в США. Когда это произойдет, по-прежнему неясно.

Всего для обучения на американских истребителях F-16 были отобраны 32 украинских летчика. Этого количества достаточно для формирования двух эскадрилий, отмечает издание. Однако проблемы возникли из-за знания английского. По данным Politico, оставшиеся 20 пилотов, которые немного владеют языком, в августе могут начать языковые курсы в Великобритании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики начнут обучение на F-16 уже в августе.