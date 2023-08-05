Война Пятьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Российский танкер получил повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе. Украинские СМИ утверждают, что это была спецоперация СБУ.
- «Если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны покинуть территориальные воды Украины и нашу землю». Так глава СБУ прокомментировал атаки морских дронов на корабли РФ.
- В деле о покушении на Собчак и Симоньян появилась новая фигурантка — 16-летняя девушка, пишет «Коммерсант».
- Прокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК Вагнер, сообщила национальная палата предпринимателей «Атамекен». После того как на публикацию обратили внимание СМИ, заметка исчезла с сайта организации.
Определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16, сообщают источники Politico.
По данным издания, речь идет о восьми украинских военных летчиках, которые свободно говорят на английском языке. Они готовы начать обучение, как только европейские страны разработают официальный план подготовки и утвердят его в США. Когда это произойдет, по-прежнему неясно.
Всего для обучения на американских истребителях F-16 были отобраны 32 украинских летчика. Этого количества достаточно для формирования двух эскадрилий, отмечает издание. Однако проблемы возникли из-за знания английского. По данным Politico, оставшиеся 20 пилотов, которые немного владеют языком, в августе могут начать языковые курсы в Великобритании.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики начнут обучение на F-16 уже в августе.
Власти Казахстана прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» или символикой, которую используют «стороны в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства».
Об этом сообщили местные и российские СМИ со ссылкой на национальную палату предпринимателей Казахстана «Атамекен».
В частности, в заметке «КазТАГ» со ссылкой на «Атамекен» сообщает, что после полномасштабного российского вторжения в Украину в Казахстане начали продавать товары с символикой «Z», «V», «Армия России», «Вежливые люди», «ЧВК Вагнер», которые «вызвали неоднозначную реакцию в обществе».
Из-за этого Генпрокуратура Казахстана предложила правительству запретить изготовление, хранение, ввоз и распространение таких символов под угрозой административной ответственности. До принятия поправок ведомство рекомендовало местным предпринимателям прекратить продажу товаров с такой символикой, говорится в заметке.
Когда СМИ обратили внимание на публикацию «Атамекен», формулировки в сообщении начали смягчать, в том числе убрали из него упоминание про символы российского вторжения в Украину, армию РФ и ЧВК Вагнер, отмечает Orda.kz. Вскоре, как обратили внимание российские журналисты, публикация и вовсе пропала с сайта «Атамекен». Оригинал сохранился в кэше Google.
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции в Украине Шамсаил Саралиев подтвердил РБК, что Киев и Москва обменялись телами погибших военных. По его словам, в рамках обмена российской стороне передали тела 160 погибших.
4 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщал, что Украина вернула тела 44 погибших военнослужащих.
Минобороны РФ информацию об обмене не комментировало.
В деле о предполагаемом покушении на Собчак и Симоньян появилась новая фигурантка
По данным «Коммерсанта», скорее всего, 16-летняя Анастасия будет проходить свидетелем по уголовное делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Как сообщалось ранее, восемь фигурантов дела обвиняют в «избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений».
По версии следствия, обвиняемые использовали Анастасию для того, чтобы она выманивала будущих жертв в безлюдные места, где на них совершались нападения. Видео они выкладывали в свой телеграм-канал, который, как утверждает следствие, привлек внимание сотрудников СБУ, якобы поручивших им слежку за главным редактором RT Маргаритой Симоньян и основательницей «Осторожно, Media» Ксенией Собчак, и российских спецслужб.
Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела, сообщил Иван Приходько, глава города, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР. При обстреле также были повреждены два дома.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки пять районов региона подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, утверждает Минобороны РФ, Шойгу успел посетить зону СВО на красно-лиманском направлении. Там он вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр».
Шойгу и Мантуров провели совещание в штабе объединенной группировки войск РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили штаб объединенной группировки российских войск. Там они провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Других подробностей ведомство не приводит. Из ролика, который также опубликовала пресс-служба, следует, что, кроме Шойгу и Мантурова, в совещании принимал участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Произошло 36 боевых столкновений. ВСУ сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки (бахмутское направление), а также Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки (марьинское направление), отбили атаки россиян в районе Авдеевки (авдеевское направление), Благодатного (шахтерское направление) и Новопокровки (запорожское направление).
- ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.
- Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ВСУ сбили два российских ударных беспилотника типа «Шахед-136».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили девять артиллерийских установок и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Все время, пока идет полномасштабная война, украинцам на оккупированных территориях, а также тем, кто оказался в России, стараются помочь российские волонтеры. Одни пытаются заботиться о жителях пунктов временного размещения в разных регионах РФ, другие организовывают украинцам выезд в Европу, третьи отправляются в занятые российскими войсками области Украины и под обстрелами развозят гуманитарную помощь. Сейчас им становится все сложнее работать: волонтеры, не связанные с властями РФ, сталкиваются с блокировками счетов, давлением и угрозами, а количество донатов сокращается. Издание «Бумага» поговорило с тремя волонтерками о помощи украинцам и страхе за свою безопасность.
«Если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны покинуть территориальные воды Украины и нашу землю». Глава СБУ — об атаках морских дронов на корабли РФ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал атаки морских дронов на российские корабли. Его заявление опубликовали в телеграм-канале СБУ.
Любой «хлопок», происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны.
Так что если россияне хотят, чтобы «хлопки» прекратились, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне.
Минобороны РФ объявило утром 4 августа, что отразило атаку двух морских дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией СБУ.
Сегодня стало известно, что поздно вечером 4 августа морские дроны атаковали российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.
Украинские СМИ утверждают, что атака на танкер — спецоперация СБУ
Об этом сообщили источники BBC News Украина и «Интерфакс — Украина» в СБУ, атака на российский танкер «Сиг» — совместная спецоперация СБУ и ВМС Украины.
По словам источника BBC News Украина, операция осуществлялась с помощью надводного дрона с 450 килограммами тротила.
В телеграм-каналах распространили видео, записанное, как утверждается, с морского дрона, который атаковал танкер.
Российский танкер получил повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе
Российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщает Росморречфлот.
По данным ведомства, атака произошла в районе 23:20 4 августа. В этот момент судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Накануне поздно вечером очевидцы сообщали о взрыве в районе Крымского моста.
В Росморречфлоте уточнили, что экипаж «Сига» состоит из 11 человек, в результате атаки никто не пострадал, судно осталось на плаву. В район происшествия направили суда «Меркурий» и «Импульс».
О повреждении танкера также сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийск: «Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал. Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре. Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало».
Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что экипаж танкера жив, но затоплено машинное отделение. Российский «военкор» Юрий Котенок написал в своем канале, что танкер поврежден в результате атаки украинского морского беспилотника. ТАСС также пишет, что судно получило повреждение «при атаке украинской стороной». Минобороны РФ информацию об атаке на танкер не комментировало.
Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии из поврежденного танкера «Сиг». По данным канала, у большинства находившихся на борту ссадины от разбившихся стекол.
Здравствуйте. Начинается 528-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.