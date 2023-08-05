Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировали атаки морских дронов на российские корабли, заявив, что такие операции «полностью законны». Его заявление опубликовано в телеграм-канале СБУ.

По его словам, любой «хлопок», происходящий на российских кораблях или на Крымском мосту, «является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу».

«Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны.Так что если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне», — заявил Малюк.

Утром 4 августа Минобороны РФ объявило, что отразило атаку двух морских дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией СБУ.

На следующий день российский танкер «Сиг», находившийся в районе Керченского пролива, получил повреждение в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона. Украинские СМИ со ссылкой на источники снова сообщили, что это была спецоперация СБУ.

Читайте также

Война Пятьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»