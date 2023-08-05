«Если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны покинуть территориальные воды Украины и нашу землю». Глава СБУ — об атаках морских дронов на корабли РФ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировали атаки морских дронов на российские корабли, заявив, что такие операции «полностью законны». Его заявление опубликовано в телеграм-канале СБУ.
По его словам, любой «хлопок», происходящий на российских кораблях или на Крымском мосту, «является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу».
«Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны.Так что если россияне хотят, чтобы „хлопки“ прекратились, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне», — заявил Малюк.
Утром 4 августа Минобороны РФ объявило, что отразило атаку двух морских дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией СБУ.
На следующий день российский танкер «Сиг», находившийся в районе Керченского пролива, получил повреждение в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона. Украинские СМИ со ссылкой на источники снова сообщили, что это была спецоперация СБУ.