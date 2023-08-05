В Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине. Россию на них не пригласили

В Саудовской Аравии в городе Джидда 5 августа начались двухдневные переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

О начале переговоров также сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya. После появления сообщений в СМИ о старте переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи украинского и саудовского флагов.

Как отмечает Reuters, в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран. Украина на встрече представит , предложенную президентом Владимиром Зеленским. В переговорах также примут участия представители США, Евросоюза и ключевых развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия. 4 августа Китай подтвердил, что отправит представителя на переговоры, им станет спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй.

The New York Times писала, что на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет «новый дипломатический рывок», чтобы заручиться поддержкой стран, которые не поддерживают ни одну из сторон в войне, а также попытается «ослабить позиции России».

Россию на саммит не приглашали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла встречу в Джидде попыткой «воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за переговорами по Украине, но, по мнению Кремля, предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позицией Киева нет. Источник РИА Новости в МИД России говорил, что Саудовская Аравия уведомила РФ о том, что проинформирует Москву об итогах саммита в Джидде.

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