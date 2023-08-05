Минобороны РФ заявило, разведывательный дрон ВВС США приблизился к границе России над Черным морем. В воздух подняли истребитель Су-30

Минобороны России заявило, что подняло в воздух истребитель Су-30 после того, как обнаружило над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ «воздушную цель». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным Минобороны, воздушной целью оказался разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper военно-воздушных сил США.

Ведомство утверждает, что при приближении российского истребителя беспилотник «выполнил разворот» от границы России.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении Минобороны.

14 марта командование силами США в Европе сообщило, что американский разведывательный беспилотник MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем. Минобороны России подтвердило факт крушения дрона, но заявило, что «в результате резкого маневрирования» беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился. После инцидента посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США, о произошедшем проинформировали президента Джо Байдена.

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