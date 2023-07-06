Американские военные обвинили российских пилотов в «небезопасном и непрофессиональном» перехвате беспилотников MQ-9 Reaper в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что истребители ВКС России провели «небезопасные маневры» при перехвате беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии.

По данным CENTCOM, сообщает CNN, три беспилотника отслеживали цели, связанные с «Исламским государством», когда их решили перехватить российские военные самолеты. Они выпустили перед дронами парашютные ракеты, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж. Все это мешало операторам безопасно управлять дронами.

Действия российских пилотов в CENTCOM назвали «небезопасными и непрофессиональными».

14 марта над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

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Подробнее об этом инциденте

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет