Американские военные обвинили российских пилотов в «небезопасном и непрофессиональном» перехвате беспилотников MQ-9 Reaper в Сирии
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что истребители ВКС России провели «небезопасные маневры» при перехвате беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии.
По данным CENTCOM, сообщает CNN, три беспилотника отслеживали цели, связанные с «Исламским государством», когда их решили перехватить российские военные самолеты. Они выпустили перед дронами парашютные ракеты, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж. Все это мешало операторам безопасно управлять дронами.
Действия российских пилотов в CENTCOM назвали «небезопасными и непрофессиональными».
14 марта над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».