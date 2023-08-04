Война Пятьсот двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Россия удвоит расходы на оборону в 2023 году. Они уже составляют треть от всех государственных трат

Как пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ, российские власти увеличили целевые расходы на оборону в 2023 году до более чем 100 миллиардов долларов. Агентство отмечает, что эти меры говорят об увеличении затрат на полномасштабное вторжение в Украину.

Согласно данным Reuters, в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% (600 миллиардов рублей) больше, чем было запланировано — 5,59 триллионов рублей. Эта сумма составляет 37,3% от общей суммы расходов государства в 2023 году.