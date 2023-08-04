Война Пятьсот двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 августа читайте здесь.
Главные новости:
- «Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 29 тысяч российских солдат в Украине.
- Новороссийск атаковали морские дроны. Минобороны РФ заявило, что отразило атаку.
- Десантный корабль «Оленегорский горняк» мог получить повреждения во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Украинские телеграм-каналы пишут о спецоперации СБУ.
- Фонтанка: пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат в Ленинградской области, покончил с собой.
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года, передает ТАСС.
Россия удвоит расходы на оборону в 2023 году. Они уже составляют треть от всех государственных трат
Как пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ, российские власти увеличили целевые расходы на оборону в 2023 году до более чем 100 миллиардов долларов. Агентство отмечает, что эти меры говорят об увеличении затрат на полномасштабное вторжение в Украину.
Согласно данным Reuters, в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% (600 миллиардов рублей) больше, чем было запланировано — 5,59 триллионов рублей. Эта сумма составляет 37,3% от общей суммы расходов государства в 2023 году.
Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина и лидеров семи африканских стран по итогам встречи 28 июля
В нем, в частности, говорится, что участники встречи «призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», что позволит возобновить «полную реализацию» зерновой сделки. Они также призвали ООН «принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны».
Лидера стран договорились «продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», говорится в сообщении Кремля.
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, сообщил Каспийский трубопроводный консорциум.
Телеграм-канал Astra публикует еще одно видео, на котором, как утверждается, поврежденный корабль «Оленегорский горняк» после атаки в Новороссийске.
О повреждении десантного корабля «Оленегорский горняк» сообщили также источники «Украинской службы Би-би-си» в Службе безопасности Украины. Там заявили, что операция была проведена совместно с ВМС.
В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта, объявил мэр города Алексей Копайгородский.
«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов», — написал он в своем телеграм-канале.
Российский десантный корабль «Оленегорский горняк» мог получить повреждения во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Украинские телеграм-каналы пишут о спецоперации СБУ
Провоенный блогер Владимир Романов опубликовал видео, на котором, как обратили внимание «Важные истории», можно заметить идущий на буксире военный корабль. Сам Романов пишет, что в результате атаки десантный корабль получил повреждения.
О повреждении «Оленегорского горняка» также пишет провоенный канал «Военный осведомитель».
Украинские телеграм-каналы утверждают, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден корабль «Оленегорский горняк». Они публикуют видео, на котором, как утверждается, надводный дрон СБУ атакует российский корабль.
Минобороны России утром 4 августа сообщало, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами. По данным ведомства, морские дроны «уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей». Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утверждал, что атаку отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
Фонтанка: пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат в Ленинградской области, покончил с собой
76-летнего мужчину, которого задержали 2 августа с бутылками зажигательной смеси возле военкомата, нашли мертвым в собственной квартире, пишет «Фонтанка». По информации издания, мужчина покончил с собой.
3 августа на него завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчину отпустили из полиции с обязательством о явке.
Как писала «Фонтанка», пенсионер подошел к зданию военного комиссариата во Всеволожске Ленинградской области, с четырьмя бутылками с зажигательной смесью. На записи с камер видеонаблюдения видно, как он бросает одну из бутылок в сторону стоящего рядом автомобиля.
Телеграм-канал Mash утверждает, что поджечь военкомат мужчину убедили мошенники. В разговорах в мессенджере они внушили ему, что его квартира выставлена на электронном аукционе за 4,5 миллиона рублей и чтобы ее сохранить, ему нужно самому ее продать и перевести деньги «надежным людям». После этого он должен совершить поджог военкомата, чтобы вернуть всю сумму.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 57 авиационных ударов и совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициями украинских сил и населенным пунктам;
- По данным на утро 4 августа, произошло около 40 боевых столкновений;
- Российские войска пытались наступать на бахмутском направлении (южнее и юго-восточнее Ивановского), авдеевском направлении (севернее и юго-восточнее Авдеевки), марьинском направлении (в районе Марьинки), шахтерском направлении (западнее Старомайорского и восточнее Урожайного);
- Украинские войска продолжают наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель 29 217 российских военнослужащих в Украине
За последний месяц журналистам вместе с командой волонтеров удалось установить гибель 1800 человек.
«Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ — это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления. Реальное число потерь определённо выше, чем установленные нами цифр», — отмечает «Би-би-си».
Телеграм-канал Shot опубликовал, как утверждается, «момент взрыва пораженной водной цели» в Новороссийске.
Минобороны также сообщило, что в Крыму сбиты 13 беспилотников.
В сообщении ведомства говорится, что сегодня ночью «киевский режим» пытался осуществить «террористическую атаку» беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Крыма. Силы ПВО уничтожили десять дронов, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений нет, утверждают в ведомстве.
Минобороны России: ВСУ атаковали Новороссийск морскими дронами
Российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — заявили в Минобороны РФ.
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