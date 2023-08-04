«Тянуть с процедурой нет необходимости». Депутат Картаполов пообещал, что осенью Госдума рассмотрит поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью 2023 года, заявил «Парламентской газете» глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, уклонистов предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет.

Отвечая на вопрос, зачем нужен такой законопроект, Картаполов сказал, что необходимо «восстановить статус-кво, выровнять ситуацию», так как есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации нет.

«Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения — он должен понести наказание. Все очень просто», — считает депутат.

Картаполов затруднился назвать сроки принятия законопроекта. «Но на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости», — заключил он.

Накануне стало известно, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.

Этот законопроект еще осенью 2022 года предложили главы думских комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Однако вскоре они заявили, что в связи с завершением «частичной мобилизации» их инициатива Госдумой уже не рассматривается, поскольку «утратила свою актуальность».

В конце июля Госдума и Совет Федерации РФ приняли пакет законов, ужесточающих законодательство о военной службе. В частности, теперь призывать на военную службу будут с 18 до 30 лет, мобилизованным и призывникам запретят выезд за рубеж с момента вручения повестки, а штрафы за неявку в военкомат будут увеличены.