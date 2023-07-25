Депутаты Госдумы во время летней сессии. 21 июля 2023 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Государственная дума Российской Федерации 25 июля, за день до окончания летней сессии, приняла пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе. Многие поправки были опубликованы лишь за несколько часов до заседания. Один из авторов наиболее жестких норм, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, объяснил необходимость нововведений так: «Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает».

Вот что решили депутаты:

Призывной возраст будет повышен до 30 лет. При этом нижняя граница осталась прежней, 18 лет — хотя первоначально предполагалось, что ее повысят до 21 года.

Мобилизованным и призывникам с момента вручения повестки будет запрещен выезд за границу. Когда заработает специальный реестр повесток, выезд будут закрывать с момента публикации информации о повестке в этом реестре — хотя недавний закон об электронных повестках предполагал, что запрет на выезд будут накладывать только через семь дней после публикации.

Многократно увеличены штрафы за неявку в военкомат. Теперь человек, не явившийся по повестке, будет оштрафован на 10-30 тысяч рублей. Раньше штраф составлял от 500 до 3000 рублей. Также увеличены штрафы за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе (до 1-5 тысячи рублей), об отъезде с места жительства на срок более трех месяцев (до 10-20 тысяч рублей) и о выезде из России на срок более полугода (до 5-15 тысяч рублей).

Главы российских регионов смогут по поручению президента создавать военизированные компании. Эти компании будут содействовать силовым структурам в охране общественного порядка, защите границ и борьбе с диверсантами. Их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.

Медицинские и образовательные организации теперь будут обязаны предоставлять военкоматам в электронном виде все необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

Минобороны сможет заключать с призывниками и резервистами краткосрочные контракты продолжительностью от нескольких месяцев до года.

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Краткое содержание военной реформы: повестки — электронные, границы — закрытые. Кого это коснется? (Спойлер: всех) А если все-таки не ходить в военкомат? (Спойлер: все сложно) 13 карточек