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«Закон написан под большую войну. Этой войной уже попахивает» Как в Госдуме выступил глава комитета по обороне

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Госдума 25 июля приняла сразу несколько документов, ужесточающих законодательство о воинской службе. Депутаты увеличили призывной возраст до 30 лет, многократно повысили штрафы за неявку в военкомат, а также ограничили выезд из России призывникам и мобилизованным — с момента размещения повестки в специальном реестре. Медицинские организации теперь обязаны предоставлять властям сведения о здоровье призывников. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя нововведения, заявил: «Этот закон написан под большую войну».