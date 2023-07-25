Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Поддержать
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Закон написан под большую войну. Этой войной уже попахивает»
Как в Госдуме выступил глава комитета по обороне
49 секунд
16:51, 25 июля 2023
Госдума 25 июля приняла сразу несколько документов, ужесточающих законодательство о воинской службе. Депутаты
увеличили
призывной возраст до 30 лет, многократно
повысили
штрафы за неявку в военкомат, а также ограничили выезд из России призывникам и мобилизованным — с момента размещения повестки в специальном реестре. Медицинские организации теперь обязаны предоставлять властям сведения о здоровье призывников. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя нововведения, заявил: «Этот закон написан под большую войну».
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам