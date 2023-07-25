Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают административную ответственность за неявку по повестке в военкомат. За принятие закона проголосовали 297 депутатов, против выступил 61 депутат, еще 24 воздержались.

Размер штрафов за неявку в военкомат подняли до 10-30 тысяч рублей (сейчас за это предусмотрено от 500 рублей до трех тысяч рублей).

Также Госдума увеличила наказание за другие правонарушения, связанные с воинским учетом, за которые сейчас предусмотрены штрафы в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей:

штраф за несообщение в военкомат актуальных данных о гражданине (семейное положение, образование, работа, место жительства) составит от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

штраф за уклонение от медицинского обследования — от 15 до 25 тысяч рублей;

штраф за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

На этом же заседании Госдумы депутаты одобрили закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. Таким образом, с 2024 года в армию РФ будут призывать с 18 до 30 лет. От идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года депутаты отказались, как и от переходного периода в течение трех лет.

О военной реформе в РФ

Краткое содержание военной реформы: повестки — электронные, границы — закрытые. Кого это коснется? (Спойлер: всех) А если все-таки не ходить в военкомат? (Спойлер: все сложно) 13 карточек