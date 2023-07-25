Госдума одобрила повышение призывного возраста до 30 лет

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет.

В армию будут призывать с 18 до 30 лет.

Изменить границы призывного возраста предложило Минобороны России в декабре 2022 года. Тогда речь шла о том, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 лет до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят Госдумой в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты решили повысить только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации, после чего его подпишет президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Переходного периода с 2024 до 2026 года, который предусматривался изначально, не будет.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что под призыв в 2024 году не подпадут россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года. Их зачислят в запас.

В декабре 2022 года Андрей Картаполов обосновывал необходимость повышения нижней планки призывного возраста тем, что «вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека». А в июле 2023-го Картаполов заявил, что нижний порог решено оставить прежним, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Позднее он заявил, что нижнюю планку призывного возраста необходимо оставить прежней из-за «серьезной демографической ситуации» в стране, влияющей на объем «мобилизационного ресурса». «Чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция [закона]», — пояснил Картаполов.

Против повышения нижней планки призывного возраста выступили главы двух комитетов Совета Федерации. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента поддержит закон вслед за Госдумой.

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