Главы двух комитетов Совета Федерации высказались против сохранения нижней границы призывного возраста
Главы двух комитетов Совета Федерации выступили против сохранения нижней границы призывного возраста. Соответствующие заявления председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас опубликовали в своих телеграм-каналах.
«По моему мнению, нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», — написал Бондарев.
Он также добавил, что в законе нужно предусмотреть возможность поступления на службу в 18 лет по собственному желанию граждан, но, по его словам, это «должно быть скорее исключением из правил», а не повсеместной практикой.
В свою очередь Клишас поддержал мнение главы комитета по обороне: «Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — написал он.
Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет в конце 2022 года в рамках реформы армии предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно.
Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Проект документа предусматривал постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.
Тем не менее 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста было решено оставить прежним, а поднять лишь верхнюю границу.