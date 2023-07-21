Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу. Таким образом, призывать в армию будут с 18 до 30 лет.

Ранее планировалось, что нижний предел призывного возраста поменяют с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 лет до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет», — цитирует Картаполова «Коммерсант».

Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, осеннего призыва 2023 года они не коснутся, пишут РИА Новости.

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет в конце 2022 года в рамках реформы армии предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Проект документа также предусматривал постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом подчеркивалось, что граждане, желающие служить в армии, смогут в любом случае пойти на срочную службу с 18 лет.

В карточке законопроекта в баз данных Госдумы на момент публикации новости не было информации ни о дате второго чтения, ни о внесенных к нему поправках, о которых рассказал Картаполов.

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