Главам российских регионов разрешили создавать военизированные компании
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону о военной службе, которые устанавливают в России с 2024 года призывной возраст в армию с 18 до 30 лет.
Этот же законопроект содержит поправки к федеральному закону, регулирующему оборот оружия.
Согласно документу, главы российских регионов по решению президента смогут создавать специализированные военизированные предприятия. Это делается «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время».
Такие региональные военные компании призваны содействовать МВД, ФСБ и Минобороны РФ:
- в защите государственной границы Российской Федерации;
- в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств;
- в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Финансироваться предприятия будут из федерального и регионального бюджетов, их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.
«Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения», — говорится в законопроекте.