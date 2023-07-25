Главам российских регионов разрешили создавать военизированные компании

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону о военной службе, которые устанавливают в России с 2024 года призывной возраст в армию с 18 до 30 лет.

Этот же законопроект содержит поправки к федеральному закону, регулирующему оборот оружия.

Согласно документу, главы российских регионов по решению президента смогут создавать специализированные военизированные предприятия. Это делается «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время».

Такие региональные военные компании призваны содействовать МВД, ФСБ и Минобороны РФ:

в защите государственной границы Российской Федерации;

в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств;

в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Финансироваться предприятия будут из федерального и регионального бюджетов, их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.

«Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения», — говорится в законопроекте.

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