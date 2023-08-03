В правительстве поддержали предложение депутатов сажать на пять лет за уклонение от мобилизации. Авторы инициативы выступали с ней осенью, но потом заявили, что она «утратила актуальность»

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст проекта отзыва правительства. Внимание на публикацию обратило «Агентство».

Речь идет о законопроекте, автором которого выступил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он предложил дополнить Уголовного кодекса об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы частью третьей. Она будет предусматривать ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время.

В отзыве правительственной комиссии говорится, что такое дополнение «возражений не вызывает», пишет ТАСС. При этом, отмечает агентство, наказание, которое авторы инициативы предлагают ввести за совершение такого преступления, в отзыве не упоминается.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что правительственная комиссия поддержала этот законопроект еще в июле. Газета отмечала, что Картаполов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев выступили с этой инициативой осенью 2022 года. Тогда они предлагали наказывать за уклонение от призыва по мобилизации штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Еще один автор инициативы депутат Эрнест Валеев говорил, что уголовная ответственность будет наступать только для тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат.

Вскоре после того как стало известно об инициативе, Картаполов и Пискарев заявили, что в связи с завершением «частичной мобилизации» их инициатива Госдумой уже не рассматривается, поскольку «утратила свою актуальность».

Российские власти утверждают, что мобилизация была «частичной» и завершилась в конце октября 2022 года. Однако президент РФ Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

В конце июля Госдума и Совет Федерации России приняли пакет законов, ужесточающих законодательство о военной службе. В частности, теперь призывать на военную службу будут с 18 до 30 лет, мобилизованным и призывникам запретят выезд за рубеж с момента вручения повестки, а штрафы за неявку в военкомат будут увеличены.