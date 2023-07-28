Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Члены Совета Федерации одобрили закон, который с 1 января 2024 года устанавливает в России возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 30 лет.

За закон, принятый Госдумой 25 июля, проголосовали 159 сенаторов, один воздержался, сообщает «Интерфакс».

Изначально в Госдуме рассматривали закон о поэтапном повышении призывного возраста — с 18 до 21 года по нижнему порогу и с 27 до 30 лет по верхнему. Однако ко второму чтению депутаты внесли поправки, которые отменили повышение нижнего порога призывного возраста. Против этого решения высказывались сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев, однако позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента поддержит инициативу Госдумы.

На заседании 28 июля сенаторы также одобрили другие законопроекты, касающиеся военной реформы. В частности, это закон о запрете мобилизованным и призывникам на выезд за рубеж с момента вручения повестки и закон о повышении штрафом за неявку в военкомат.

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