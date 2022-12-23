Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой и уроками о «спецоперации» в Украине

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Министерство просвещения РФ утвердило «федеральные образовательные программы» начального, основного и среднего общего образования для школ, которые, в частности, включают в себя курс начальной военной подготовки (НВП) и уроки о в Украине.

Соответствующие документы, пишет , опубликованы на портале нормативных актов. Они предусматривают, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как «государственный переворот 2014 года» в Украине, «воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, а также «специальную военную операцию» и последовавшие «санкции США и их союзников».

Также ученикам 10-11 классов предстоит освоить «элементы начальной военной подготовки» — этот модуль добавлен в блок Основ безопасной жизнедеятельности (ОБЖ). Предполагается, что школьников научат правилам стрельбы из автомата Калашникова, принципам действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, оказанию первой помощи в бою, а также расскажут им об ответственности за участие в «деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях», «праворадикальных группировках нацистской направленности» и «леворадикальных сообществах». Помимо этого на уроках ОБЖ учащимся расскажут о том, «как не стать жертвой информационной войны».

Обучение по новым «федеральным образовательным программам» начнется с 1 сентября 2023 года.

Начальную военную подготовку, которую в том или ином виде преподавали с 1918 года, в РСФСР отменили в период перестройки. Предметное обсуждение возвращения в учебную программу НВП началось осенью 2022 года на фоне войны в Украине.

С сентября 2022 года в российских школах и колледжах проводят «Разговоры о важном». Это внеурочные занятия, которые проходят каждый понедельник перед первым уроком — сразу после поднятия флага и исполнения гимна, которые с этого учебного года тоже обязательны во всех государственных школах. В рамках «Разговоров о важном» школьникам, в частности, рассказывали о «специальной военной операции». Предполагается, что «идеологическая дисциплина» появится и в учебных программах российских вузов.

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