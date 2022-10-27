Новый «идеологический» предмет для вузов назовут «Основами российской государственности»

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Новая «идеологическая дисциплина», которую разрабатывают для российских вузов, получит название «Основы российской государственности». Как пишут провластные издания «Лента.ру» и «Взгляд», об этом говорилось в ходе научно-просветительской конференции «ДНК России», открывшейся под кураторством министерства науки и образования РФ в Сочи.

Так, начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев рассказал, что разработка будущего учебно-методического курса «Основы российской государственности» должна быть, как минимум, трехкомпонентной и иметь «рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса». В то же время, добавил чиновник, в «национальных целях» для сохранения и развития России нужно опираться на следующие пять компонентов: патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.

О том, что власти планируют запустить в вузах официальную «идеологическую дисциплину», аналогичную «Разговорам о важном» в школах, ранее «Медузе» рассказали источники, близкие к Кремлю, и сотрудники учебных заведений.

Предполагается, что новый предмет появится уже в следующем учебном году: студенты негуманитарных специальностей будут изучать «Основы российской государственности» один год, а историки и политологи — на протяжении всего времени обучения. Разработкой курса занимаются максимально лояльные действующей власти ученые и чиновники.

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Подробнее о новом «научном коммунизме»

«Молодые должны понимать, куда идет Россия» Как выяснила «Медуза», в вузах появится новый предмет, где будут изучать «российскую идеологию». Ее суть в Кремле описали так: «Запад загнивает, а у нас большое будущее»