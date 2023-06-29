В российских школах с 1 сентября 2024 года появится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства просвещения Анна Тимофеева.

Новый предмет, по словам чиновницы, заменит ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»).

К разработке федеральной учебной программы будут привлечены Минобороны и МЧС. Завершить ее планируется в течение следующего учебного года; параллельно будет готовиться новый учебник.

Чиновница также отметила, что Минпросвещения разработало внеурочную программу для девочек по основам медицинской подготовки. После ее прохождения они смогут «выступать» в качестве санитарных инструкторов.

Уже с 1 сентября 2023 года уроки ОБЖ будут включать в себя курс начальной военной подготовки. Учеников 10-11 классов научат правилам стрельбы из автомата Калашникова, принципам действия ручных гранат и оказанию первой помощи в бою. Школьникам также расскажут об ответственности за участие в «деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях».