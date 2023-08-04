«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 29 тысяч российских солдат в Украине

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» совместно с группой волонтеров подтвердили по открытым личности 29 217 российских солдат, погибших на войне в Украине.

За прошедший месяц были установлены личности еще 1800 погибших российских добровольцев, мобилизованных и военнослужащих.

Как пишут исследователи, в основном потери последнего месяца связаны с отражением контрнаступления ВСУ. При этом, отмечают журналисты, это самая минимальная оценка российских потерь — в это число вошли лишь те солдаты, в некрологах которых упомянуты соответствующие обстоятельства смерти или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.

«Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры», — отмечает «Би-би-си».

В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года полномасштабной войны в Украине. Согласно выводам журналистов, основанных на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих. Число безвозвратных потерь российской армии, включая тяжелораненых и уволенных со службы, может составлять не менее 125 тысяч человек.

Читайте исследование целиком

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»

Читайте исследование целиком

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»