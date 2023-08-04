Морские дроны атаковали российскую базу в Новороссийске. Поврежден десантный корабль

В ночь на 4 августа два морских дрона атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атаки. Мэр города заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Пострадавших и разрушений нет, утверждают власти. В соцсетях появились видео подрыва одного из дронов, а также видео вероятного столкновения другого дрона с десантным кораблем «Оленегорский горняк». Источник «Украинской правды» заявил, что это была совместная спецоперация СБУ и Военно-морских сил Украины. Жители Новороссийска засняли, как накренившийся на борт военный корабль буксируют в порт. Ранее ВСУ применяли морские дроны для атак на Крымский мост и базу Черноморского флота в Севастополе.