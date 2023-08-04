Россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2023 год до трети от всех запланированных расходов бюджета, пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.

По данным агентства, всего Россия за первые шесть месяцев 2023 года потратила 14,97 триллиона рублей, из них на оборону были выделены 5,59 триллиона рублей — больше 37% от всех расходов за полгода.

При этом в бюджете на оборону были заложены 4,98 триллиона рублей. Таким образом за первые полгода Россия потратила на войну на 600 миллиардов больше, чем планировала потратить за весь год.

Из документа также следует, что за полгода Россия потратила на войну 19,2 процента от всех запланированных расходов на 2023 год.

Как пишет Reuters, в документе представлена новая оценка ежегодных расходов на оборону в размере 9,7 триллиона рублей, что составляет треть от общего целевого показателя расходов в 29,05 триллиона рублей.

Агентство отмечает, что увеличение расходов на оборону обеспечивает восстановление российской экономики за счет роста темпов промышленного производства, однако такие меры уже привели к дефициту бюджета.

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