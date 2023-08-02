Военный, угрожавший взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался полиции после разговора с главой Башкортостана Радием Хабировым

Российский военный, угрожавший взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался властям после разговора с главой Башкортостана Радием Хабировым, сообщает РБК-Уфа.

Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.

В свою очередь в Росгвардии заявили, что переговоры с военным вели сотрудники ведомства, убедив его сдаться. «Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование», — цитирует Ufa1.ru пресс-служб ведомства.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный — военнослужащий-доброволец Ильдар Б., против которого возбудили дело об оставлении военной части. Канал пишет, что он сбежал от следователей, когда его везли на судебно-психиатрическую экспертизу. После этого он вышел на шоссе и потребовал закрыть возбужденное против него уголовное дело, угрожая взорвать гранату. РБК сообщало, что также военный требовал встречи с Хабировым.