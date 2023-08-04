Пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат в Ленинградской области, нашли мертвым в его квартире
Пенсионера, обвиняемого в попытке поджога военкомата во Всеволожске Ленинградской области, нашли мертвым в его квартире, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке».
По их данным, 76-летний мужчина совершил самоубийство.
Погибший пытался поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова» 2 августа. Подойдя к зданию, он больше минуты пытался высечь искру, но в результате смог поджечь только землю под собой. Сотрудники Росгвардии, находившиеся в военкомате, потушили пламя ногами и задержали мужчину, пишет «Фонтанка».
На следующий день против пенсионера возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Его отпустили с обязательством о явке.
«Mash на Мойке» пишет, что совершить поджог пенсионера заставили мошенники, перед этим убедившие его продать квартиру. В этой же квартире пенсионера обнаружили с признаками самоудушения.
С конца июля в России подожгли больше 28 военкоматов. Многие из задержанных за попытку поджога утверждают, что стали жертвами мошенников, дававших указания от имени «сотрудников ФСБ».