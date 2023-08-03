Война Пятьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Правоохранительные органы Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады, подозреваемого в подделке документов для выезда за границу, сообщает офис генпрокурора.

По сведениям источников украинских СМИ, речь идет о члене партии «Слуга народа», телеведущем и блогере Александре Дубинском.

«По данным следствия, во время войны народный избранник под предлогом сопровождения отца на лечение получил разрешение на выезд из Украины. Однако он не сопровождал своего отца. Тот самостоятельно уехал и в дальнейшем вернулся в Украину гораздо раньше депутата», — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.

Начато расследование по статьям о служебном подлоге и несанкционированных действиям с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.