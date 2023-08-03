Война Пятьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 августа читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- Секретарь СНБО Украины заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.
- Российские войска атаковали Киев «Шахедами». ВСУ уничтожили 15 дронов.
- В Херсоне дважды обстреляли Екатерининский собор. Ранены восемь человек.
- В Калужской области сбили семь беспилотников.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Правоохранительные органы Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады, подозреваемого в подделке документов для выезда за границу, сообщает офис генпрокурора.
По сведениям источников украинских СМИ, речь идет о члене партии «Слуга народа», телеведущем и блогере Александре Дубинском.
«По данным следствия, во время войны народный избранник под предлогом сопровождения отца на лечение получил разрешение на выезд из Украины. Однако он не сопровождал своего отца. Тот самостоятельно уехал и в дальнейшем вернулся в Украину гораздо раньше депутата», — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.
Начато расследование по статьям о служебном подлоге и несанкционированных действиям с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.
- 27 июля Верховная Рада лишила мандата депутата от партии «Слуги народа» Юрия Аристова, который ездил отдыхать на Мальдивы во время войны. В отношении Аристова было возбуждено дело о служебном подлоге. По версии СБУ, в документах о его служебной командировке были указаны ложные сведения о сроке, цели и стране выезда. После этого в офисе президента Украины запретили депутатам и чиновникам выезжать за границу, пока не будет доработано законодательство, регулирующее командировки.
- В январе 2023 года Совет национальной безопасности Украины запретил выезд чиновников за границу. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.
Британская разведка называет еще один фактор, сдерживающий украинское контрнаступление — это кустарники и мелкие деревья.
Вот что говорится в свежем обзоре Минобороны Великобритании:
- Подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих медленному ходу боевых действий в этом районе.
- Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже в течение 18 месяцев остаются нетронутыми, при этом рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.
- Хотя подлесок может также служить прикрытием для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение вперед обеим сторонам.
На юго-западе Калужской области система ПВО сбила еще один, седьмой, беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в 11 утра.
«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — пишет он.
За минувшие сутки российские войска обстреляли девять областей Украины, сообщает медиацентр ВСУ.
«Из разных видов вооружения — гранатометы, минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ударные БПЛА, тактическая авиация — были атакованы 144 населенных пункта и 109 объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении военных. В результате обстрелов есть погибшие и раненых среди мирных жителей, их число уточняется.
Еще одно заявление секретаря СНБО в эфире украинского телевидения. Алексей Данилов подтвердил, что Украина наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам в аннексированном Крыму.
«Я хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов — ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран», — цитирует слова Данилова издание «Страна.ua».
В этом же интервью секретарь СНБО признал, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту. Как заявляли в Минобороны РФ, второй взрыв в ночь на 17 июля осуществили морские дроны ВСУ.
Администрация Херсонской области публикует видео последствий утреннего обстрела Херсона.
В результате российского удара произошел пожар в Екатерининском соборе, а также получили ранения восемь человек. Изначально от обстрела пострадали случайный прохожий и трое пассажиров троллейбуса, проезжавшего мимо храма в момент удара. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, произошел повторный обстрел. Четверо спасателей госпитализированы.
Кроме того, секретарь СНБО высказался об украинском контрнаступлении. Алексей Данилов заявил, что у ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов по поводу наступательных операций.
«Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре», — сказал Данилов.
«Нам никто не может ставить дедлайны, кроме нас самих, во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война», — добавил он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.
«Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае», — сказал Данилов.
Ранее 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые открыто признал, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года стал «одной из реализаций» украинской спецслужбы.
Украинские военные отразили контратаки россиян на южном фронте, сообщает медиацентр ВСУ.
По словам спикера украинского Генштаба Павла Ковальчука, противник «совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное — Благодатное и западнее Старомайорского». «Враг несет значительные потери, совершает перемещение подразделений, применяет резервы», — заявил он.
Кроме того, силы обороны Украины ведут наступательные действия южнее Бахмута.
Российские войска предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки, ВСУ сдерживают российское наступление на купянском и лиманском направлениях, утверждает Ковальчук.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Правительство РФ включило Норвегию в список стран, «совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».
«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — говорится в сообщении кабинета министров РФ.
Ранее под такие ограничения попали дипмиссии США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.
В список «недружественных» стран Норвегия была включена еще в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В результате утреннего обстрела Херсона ранены восемь человек — трое пассажиров троллейбуса, один случайный прохожий и четверо спасателей госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уточняет офис генпрокурора Украины.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Компания JDE Peetʼs до конца 2023 года перестанет продавать на российском рынке иностранные бренды кофе и чая. Она производит и продает кофейные бренды Jacobs, LʼOr, Tassimo и Douwe Egberts, а также чай Pickwick.
JDE продолжит торговать в России под местными торговыми марками, говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года. Производитель снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России.
Гендиректор JDE Фабьен Саймон заявил, что компания не собирается уходить из России. «Мы рискуем тем, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», — сказал он во время общения с инвесторами 2 августа.
Фабьен Саймон добавил, что работа JDE не нарушает санкции Запада, введенные в отношении РФ из-за вторжения в Украину, а компания несет ответственность перед своими 900 сотрудниками в России.
По данным МВД Украины, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые утром 3 августа выехали тушить пожар в Свято-Екатерининском соборе в Херсоне, возникший в результате обстрела, попали под повторный удар. В результате пострадали и были госпитализированы четверо спасателей.
Таким образом, общее число раненых при утреннем обстреле Херсона достигло семи человек.
Екатерининский собор — один из старейших православных храмов в Херсоне, в нем находится усыпальница князя Григория Потемкина.
Три человека получили ранения в результате российского обстрела Херсона утром 3 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, удар наносился артиллерией. «Били по общественному транспорту, который вез людей на работу», — пишет Ермак в телеграме.
Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что целью российского удара стала церковь в центре Херсона.
Все раненые — пассажиры троллейбуса, проезжавшего мимо церкви в момент удара. Пострадавшие — 39-летняя женщина и двое мужчин 53 и 74 лет — госпитализировали. У 74-летнего мужчины зафиксированы тяжелые ранения грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма.
В июле в журнале The Economist вышло большое исследование «Уроки с поля боя» (Battlefield lessons), в котором военный обозреватель издания Шашанк Джоши проанализировал основные особенности, отличающие войну в Украине от предыдущих конфликтов. Также он спрогнозировал, как эти отличия повлияют на представления о войне в целом.
«Медуза» поговорила с Джоши о том, в чем ВСУ превосходят вооруженные силы РФ и даже армии западных стран, можно ли назвать конфликт России и Украины войной будущего и чему мятеж ЧВК Вагнера мог бы научить Кремль (но не научил).
В ночь на 3 августа российские военные нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
В Никопольском районе удар тяжелой артиллерией пришелся по Червоногригорьевской общине. В результате повреждены четыре частных дома, школа и сети одного из транспортных предприятий.
В Синельниковском районе при ударе по Покровской общине частично разрушено здание школы.
Пострадавших среди местных жителей нет.
После ночной атаки дронов Украине угрожает ракетная опасность
По словам спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, в Черном море появились российские ракетоносители.
«Корабельная группировка развернута мощно — 17 кораблей в Черном море, один — в Азовском. Два ракетоносителя продолжают дежурство — общий залп 12 ракет „Калибров“. После паузы враг снова вывел ракетоносители. И это как раз после „шахедной“ атаки. Анализ свидетельствует, после нее может идти ракетная», — заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона.
На юго-западе Калужской области в ночь на 3 августа сбиты шесть беспилотников, заявил глава региона Владислав Шапша. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Об инциденте также отчиталось Минобороны РФ.
«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военные атаковали Киев ударными дронами «Шахед» в ночь на 3 августа, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, в ходе массированной атаки силы и средства ПВО на подлете к Киеву обнаружили и уничтожили «почти полтора десятка воздушных целей». Пострадавших и разрушений нет.
Попко добавил, что воздушная тревога в Киеве ночью длилась три часа, и стала 820-й воздушной тревогой, объявленной в городе с начала полномасштабного вторжения войск РФ.
Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, что ночью 3 августа российские войска атаковали Украину из Брянской области 15 ударными дронами «Шахед-136/131». Силы ПВО уничтожили все беспилотники.
Также за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона уничтожила семь БПЛА оперативно-тактического уровня, добавили в ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Ночью российские войска нанесли очередной удар по Украине иранскими беспилотниками «Шахед». Информация о последствиях теракта уточняется.
- За прошедшие сутки нанесла еще один удар иранскими дронами «Шахед». Украинская ПВО уничтожила 23 ударных БПЛА.
- Противник нанес пять ракетных и 89 авиационных ударов, а также совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
- За минувшие сутки произошли 44 боевых столкновения.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три по зенитно-ракетным комплексам. Также уничтожены девять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, три пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, один район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 526-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.