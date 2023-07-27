Украинская саблистка отказалась пожать руку россиянке на чемпионате мира. Вместо этого она выставила саблю в сторону соперницы

Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане. Об этом сообщает Sports.ru. Согласно правилам, фехтовальщики должны обменяться рукопожатием, иначе поединок считается незавершенным, отмечает РИА Новости.

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала индивидуального турнира. Поединок завершился победой украинской спортсменки со счетом 15:7. Из опубликованного видео следует, что россиянка, выступающая в нейтральном статусе, пошла в сторону Харлан, чтобы, вероятно, пожать ей руку. Однако украинская саблистка в ответ выставила саблю в сторону россиянки.

Как отмечает РИА Новости, согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатием, иначе встреча не будет считаться завершенной. Спортсменам, отказавшимся от рукопожатия, грозит в том числе дисквалификация. Агентство пишет, что россиянка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей.

Международная федерация фехтования отклонила протест россиянки на итог поединка, но при этом дисквалифицировала украинскую саблистку. «РБК-Украина» пишет, что FIE засчитала Харлан техническое поражение в следующем круге соревнований, ее поединок с болгаркой Йоаной Илиевой не состоялся.

Ольга Харлан стала первой спортсменкой, представляющей Украину, которая выступала на соревнованиях против россиянки после начала полномасштабного российского вторжения, пишет AFP.

27 июля министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому, украинские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Беларуси в нейтральном статусе. Ограничения остаются действовать только в том случае, если представители этих стран участвуют в соревнованиях под своими национальными флагами.

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