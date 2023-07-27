Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, которые выступают под нейтральным флагом

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, смягчающий запрет украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.

Документ отменяет предыдущий приказ ведомства, который запрещал украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Ограничения распространялись на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

Теперь в документе говорится, что спортсменам из Украины запрещено выступать лишь на соревнованиях, в которых российские и белорусские спортсмены принимают участие:

под своими национальными флагами,

с использованием национальной символики,

а также своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.

Таком образом, заключает «РБК — Украина», украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы только в нейтральном статусе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации смогут допустить атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

Больше 30 стран выступили за то, чтобы россиян и белорусов не допускали до международных соревнований, в том числе до Олимпиады 2024 года.

О рекомендациях МОК

МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные соревнования Они не должны поддерживать войну и состоять в силовых структурах (а там числится очень много спортсменов)

О рекомендациях МОК

МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные соревнования Они не должны поддерживать войну и состоять в силовых структурах (а там числится очень много спортсменов)