Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинской саблистки, отказавшейся пожать руку россиянке. Ее пообещали допустить на Олимпиаду
Исполком Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Об этом сообщает La Repubblica.
Таким образом, как отмечает издание, Харлан сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо от Международного олимпийского комитета (МОК), в котором говорится, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.
«Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарен с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти трудные времена», — говорится в письме.
Накануне Харлан встретилась в 1/32 финала индивидуального турнира на чемпионате мира с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинской спортсменки со счетом 15:7. Из опубликованного видео следует, что россиянка, выступающая в нейтральном статусе, пошла в сторону Харлан, чтобы, вероятно, пожать ей руку. Однако украинская саблистка в ответ выставила саблю в сторону россиянки. В результате судьи дисквалифицировали Харлан. Согласно правилам, после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатием, иначе встреча не будет считаться завершенной.
Федерация фехтования Украины подала апелляцию, назвав решение о дисквалификации незаконным. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказывал, что проводил разговор с FIE и предупреждал, что украинские спортсмены не будут пожимать руки российским атлетам.